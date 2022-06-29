Суд остановил на 90 суток работу завода «Орловский асфальт»

Предприятие признано виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Работа завода «Орловский асфальт» остановлена на 90 суток в связи с совершением административного правонарушения — «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Об этом сообщила пресс-служба Орловского районного суда, в котором рассматривалось дело.

Как ранее сообщал «Орелград», предприятие, на атмосферные выбросы которого жаловались жители Северного района, уличено в отсутствии производственного контроля за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния объекта и на границе санитарно-защитной зоны, а также — в неполучении обязательного санитарно-эпидемиологического заключения на проект нормативов предельно-допустимых выбросов химических веществ в атмосферный воздух.

При этом, руководство предприятия теоретически имеет право восстановить работу заводу ранее 90 суток. Для этого нужно устранить нарушения.

ИА «Орелград»