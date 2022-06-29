В Орловской области до 1 сентября продлили режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

29.6.2022 | 10:30 Медицина, Новости

За прошедшую неделю количество заражений выросло на 18 %

Региональный оперштаб принял решение о продлении режима повышенной готовности в связи с коронавирусом до 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Это не означает возвращения к масочному режиму, отмененному начиная с 10 июня. Сохранятся ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий, а также требования к департаменту здравоохранения, которому нужно будет заниматься профилактикой внутрибольничного заражения коронавирусом.

Причиной продления режима повышенной готовности стало увеличение числа заболевших COVID-19. За прошедшую неделю заболело на 18 % больше орловцев, чем до этого. По сравнению со среднероссийскими данными, орловские показатели хуже в 2,2 раза.

ИА «Орелград»

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