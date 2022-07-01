Завершено расследование дела о незаконных азартных играх в Заводском районе Орла

1.7.2022 | 12:51 Закон и порядок, Новости

Допрошены свыше 40 свидетелей, проведено более 10 обысков, свыше 100 осмотров предметов и документов, 8 судебных экспертиз.

В Орле окончено расследование уголовного дела об организации незаконных азартных игр, которые проходили на протяжении целого года в помещениях Заводского района.

«Следствием установлено, что обвиняемые с апреля 2020 года по апрель 2021 года подыскали в Заводском районе города Орла помещения для незаконного проведения азартных игр, где проводили азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», вне установленной игорной зоны», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ходе расследования дела следователями были проведены допросы свыше 40 свидетелей, более 10 обысков, свыше 100 осмотров предметов и документов, а также 8 судебных экспертиз.

В итоге на скамье подсудимых окажутся шесть человек, которых обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенных организованной группой.

ИА «Орелград»

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