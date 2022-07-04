Лучшего физика Орловской области выберут анонимно

Названы условия ежегодного конкурса для молодых преподавателей.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил положение об областном конкурсе на лучшую работу по физико-математическим дисциплинам и методике преподавания физико-математических дисциплин. Напомним, он проводится ежегодно и ориентирован на преподавателей, аспирантов, учителей и методистов, создающих учебные пособия для школ, вузов и ссузов. Основной задачей конкурса является определение лучших научных работ по физико-математическим дисциплинам и методике их преподавания, внедренных в практическую деятельность образовательных организаций Орловской области. Задача номер два — поощрение тех, кто этим трудом занимается.

Организация и проведение конкурса поручены департаменту образования. К участию принимаются научные работы авторов, возраст которых не превышает 35 лет. Право выдвижения работ предоставлено образовательным организациям, ученым советам и советам молодых ученых. Прием документов от участников будет проводиться с 26 по 30 сентября 2022 года. Затем работы будут переданы экспертной комиссии на рассмотрение. Отметим, что оценивать их эксперты будут на условиях анонимности. Доводить до сведения членов экспертной комиссии фамилии и иные личные данные авторов и соавторов научных работ строго запрещено.

Каждой из представленных на рассмотрение научных работ секретарем экспертной комиссии присваивается индивидуальный номер в заявленных номинациях. При оценке эксперты должны руководствоваться такими критериями, как актуальность работы, научная новизна исследования и степень раскрытия темы, личный вклад автора в исследование и четкость постановки задачи, грамотность и логичность изложения, степень обоснованности положений, выводов и рекомендаций. Ну а главное – эксперты оценят значение каждой исследуемой проблемы для преподавания физико-математических дисциплин в образовательных организациях Орловской области.

Победившей в конкурсе признается научная работа, занявшая первое место в рейтинге. Оно будет определяться по количеству баллов. Если первое место в рейтинге разделило несколько научных работ, вопрос о победителе решается путем открытого голосования. Автор победившей научной работы награждается дипломом и премией в размере 25 тысяч рублей (премия соавторам коллективной научной работы выплачивается в равных долях). Организация или совет, выдвинувшие научную работу победителя, награждаются почетной грамотой департамента образования.

ИА «Орелград»