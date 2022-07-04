На улице Металлургов десятки орловцев были эвакуированы из горящего общежития (видео)

Эвакуировано 23 человек, 7 спасено.

Вчера днем во время пожара на улице Металлургов прошла массовая эвакуация жителей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В полдень стало известно о возгорание одной из комнат в общежитии, расположенном по адресу: улица Металлургов, 40. Из окна комнаты шел густой дым, также виднелось интенсивное открытое горение. Сотрудники МЧС сразу приступили к спасению местных жителей, и из оконного проема четвертого этажа благодаря автолестнице удалось спасти троих людей.

В общей сложности было эвакуировано 23 человека и семь спасено. При этом, среди спасенных — двое детей. Человеческих жертв удалось избежать, но сгорела часть жилой комнаты и находившиеся там вещи.

ИА «Орелград», видео «Инцидент. Орел»