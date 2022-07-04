Почетных граждан переводят на прожиточный минимум

В Орловской области изменены условия социальной поддержки.



Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление от 7 марта 2013 года № 78 «О социальной поддержке лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Орловской области». Документ подписан губернатором Андреем Клычковым в целях поддержания региональной нормативной правовой базы в актуальном состоянии. Поправки внесены в пункты, которые регламентируют размеры конкретных мер социальной поддержки почетных граждан. По сути, власти уходят от строго установленных сумм к «плавающим» расчетным величинам, что, с учетом инфляции, получателям даже выгоднее.

Так, обновленная редакция документа гласит: дополнительное материальное обеспечение почетным гражданам выплачивается в размере двукратной величины прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемого постановлением правительства Орловской области на соответствующий финансовый год. Кроме того, им теперь будет выплачиваться компенсация расходов на санаторно-курортное лечение за текущий календарный год в размере шестикратной величины указанного прожиточного минимума. Раньше она составляла 70 тысяч рублей в год.

Компенсация затрат на похороны, согласно новому документу, выплачивается в размере фактически понесенных расходов, подтвержденных соответствующими документами, выданными организациями, оказывающими ритуальные услуги. При этом она не должна превышать двадцатикратной величины того же самого прожиточного минимума пенсионера. Первоначальной версией постановления была предусмотрена компенсация расходов в размере 50 тысяч рублей. Право на нее предоставляется супругу (супруге), близким и иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность провести похороны.

ИА «Орелград»