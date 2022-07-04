Правила реструктуризации долгов утверждены на Орловщине

Документ касается бюджетных кредитов, выданных городам и районам.



Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков утвердил правила проведения в 2022 году реструктуризации денежных обязательств. Речь идет о задолженности по денежным обязательствам городов, муниципальных районов и округов перед Орловской областью по выданным им ранее из региональной казны бюджетным кредитам. Согласно постановлению, реструктуризации подлежит сумма основного долга, образовавшаяся по состоянию на 1 января 2022 года и подлежащая погашению в 2022 году. Если в текущем году какая-то часть этого долга была погашена, то ее попросту вычеркнут из расчетов.

Реструктуризация оформляется дополнительными соглашениями, которые власти муниципалитетов должны будут заключить с областным департаментом финансов. Этими документами будут закреплены изменения условий погашения задолженности, связанные, например, с изменением сроков погашения, в том числе с предоставлением отсрочки или рассрочки. За пользование средствами областного бюджета взимается символическая плата в соответствии с законом о бюджете.

Изменения условий кредитования возможно только при соблюдении годом, районом или муниципальным округом ряда условий. Первое из них — отсутствие задолженности по основному долгу и уплате процентов, начисленных за пользование бюджетными кредитами, а также пеней за несвоевременный возврат бюджетных кредитов. Второе условие заключается в том, что орган местного самоуправления на своем уровне должен принять решение о реструктуризации своих обязательств. Третье условие — соблюдение требований бюджетного законодательства РФ, включая соблюдение предельного объема дефицита муниципального бюджета и предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание.

Отметим также, что основанием для проведения реструктуризации денежных обязательств является письменное обращение главы или главы администрации муниципального района, округа или города в правительство Орловской области. К этому письму глава должен приложить достоверное обоснование необходимости проведения реструктуризации, в том числе актуальную выписку из муниципальной долговой книги об объеме долговых обязательств на дату подписания обращения.

ИА «Орелград»