Самыми «кассовыми» товарами в Орле названы обувь и одежда

Названы наиболее распространенные товары, на которые на рынках выдаются чеки.



Управление ФНС России по Орловской области рассказало о реализации на территории региона ведомственного отраслевого проекта. Его цель заключается в усилении кассовой дисциплины на розничных рынках. Достичь этого планируется за счет массового внедрения современной контрольно-кассовой техники (ККТ). Это позволит усилить контроль за оборотом рыночных торговцев, их расчетами с государством, а также за качеством самого товара, продаваемого на рынках.

Судя по озвученным цифрам, процесс идет по нарастающей. Так, в текущем году на территории Орловской области бизнесмены зарегистрировали уже 1601 единицу контрольно-кассовой техники. А в целом в регионе насчитывается почти 18 тысяч ККТ. Налоговики подчеркивают: при приобретении товаров или услуг на розничных рынках важно требовать предоставление именно кассового чека. Другие документы, например чек с терминала оплаты или товарный чек, его не заменят.

В налоговой службе региона даже составили список самых распространенных видов товаров, при продаже которых торговцы на розничных рынках обязаны выдавать кассовые чеки. В Орловской области таковыми являются: обувь, одежда (кроме белья нательного, платков носовых и чулочно-носочных изделий), белье постельное, столовое и кухонное, ковры и ковровые изделия, кожа и изделия из нее, изделия из дерева и пробки, соломки и материалов для плетения, резиновые и пластмассовые изделия, а также мебель.

Налоговики также напоминают: перевод денег на банковскую карту физического лица без оформления кассового чека является нарушением законодательства и зачастую создает трудности в подтверждении совершенной сделки. Наличие чека важно для потребителя при защите своих прав, в том числе, в судебном порядке.

ИА «Орелград»