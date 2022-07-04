Снижение зарплат зафиксировано в Орле

Снизились не только реальные, но и номинальные доходы жителей региона.



Орелстат обнародовал оперативные данные о заработной плате жителей Орловской области, работающих на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях. Данные приведена по итогам апреля текущего года. Так, аналитики подсчитали, что средняя номинальная заработная плата, начисленная за указанный месяц, составила 38 206 рублей. По сравнению с мартом 2022 года она снизилась на 0,7 процента, но при этом по сравнению с апрелем предыдущего года увеличилась на 13,3 процента.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в апреле 2022 года снизилась по сравнению с апрелем 2021 года на 5,3 процента. Для сравнения, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по итогам первого квартала 2022 года в Орловской области составила 35 870 рублей, то есть в апреле она все-таки пошла в рост. При этом среднедушевые денежные доходы населения региона по итогам первого квартала составили 27 033 рубля в месяц. Можно также напомнить, что цены и тарифы на потребительском рынке Орловской области в этом году повысились на 12,7 процента.

В оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется значительная дифференциация, добавили в Орелстате. Так, первую строчку в рейтинге зарплат традиционно удерживают работники финансовой и страховой деятельности, зарабатывающие в среднем 61 095 рублей в месяц. На втором месте после краткого перерыва вновь оказались чиновники – служащие сферы государственного управления в среднем получают 50 167 рублей в месяц. Далее следуют работники сферы транспортировки и хранения (45 453 рубля), сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром (42 469) и обрабатывающих производств (40 203).

Средний заработок в строительстве составляет 38 953 рубля в месяц, в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 38 600 рублей, в оптовой и розничной торговле – 36 154, в области здравоохранения и социальных услуг – 32 702, в образовании – 30 731, в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 29 133 рубля в месяц.

ИА «Орелград»