Орловская область экспортировала гречку в ЛНР

Луганская Народная Республика вошла в число постоянных деловых партнеров региона.



В текущем году более 161 тонны гречневой крупы Орловская область отправила в Беларусь, ЛНР и Молдову. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. На днях сотрудниками этого ведомства было проконтролировано 43 тонны гречневой крупы, произведенной в Орловской области и предназначенной для отправки в Молдову. Фитосанитарное состояние экспортируемой продукции было подтверждено заключениями экспертов испытательной лаборатории Орловского филиала ФГБУ «ЦНМВЛ».

«Вся отгружаемая продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами, а также документами, подтверждающими качество и безопасность, с учетом требований страны-импортера, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — Всего с начала года из Орловской области было экспортировано 161,2 тонны крупы гречневой в Республику Беларусь, Луганскую Народную Республику и Республику Молдова».

Ранее в ведомстве сообщили, что в этом году орловские предприятия также отгрузили на экспорт более 26 тысяч тонн продуктов переработки зерна. Например, на днях под контролем сотрудников ТУ Россельхознадзора в Туркмению была отправлена партия массой 6,9 тонны. Она включала в себя 18 наименований крупы и хлопьев в индивидуальной упаковке, а именно крупу рисовую, манную, пшенную, пшеничную и кукурузную, хлопья овсяные, гречневые и из смеси различных зерновых культур.

«По результатам предотгрузочного контроля вся продукция соответствовала установленным требованиям, — подчеркнули в ведомстве. — Фитосанитарное состояние, а также качество и безопасность экспортируемой продукции подтверждены заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, протоколами испытаний аккредитованных лабораторий».

ИА «Орелград»