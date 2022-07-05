Орловский райсуд рассмотрит дело директора и бухгалтера «Красной звезды», присвоивших 11 миллионов

Пострадавшее предприятие принадлежит областному департаменту госимущества и земельных отношений.

Орловский районный суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении бывших руководителей АО ОПХ «Красная звезда», которых обвиняют в присвоении 11,3 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Генеральный директор и главный бухгалтер организации, по версии следствия, использовали средства организации для поставок жмыха, которых в реальности не было. При этом, фиктивные поставки оплачивались довольно долго — с февраля 2017 по июнь 2019 годов.

Кроме этого, глава организации присвоил себе некое имущество «Красной звезды», принадлежащей, кстати, региональному департаменту госимущества и земельных отношений. Стоимость упомянутого имущества оценивается в 84,5 тысячи рублей.

ИА «Орелград»