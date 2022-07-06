Под Орлом погиб молодой мужчина, отдыхавший на платном пруду

Трагедия произошла позавчера в деревне Большое Сотниково Урицкого района.

В понедельник, 4 июля, молодой мужчина утонул в пруду в деревне Большое Сотниково. Сообщение об этом появилось в социальной сети и было подтверждено несколькими очевидцами.

«Не было спасателей, и тело парня вытащили по прошествии часа ,на него наткнулся ребенок!», — рассказывает один из очевидцев.

Формально водоем находится в муниципальной собственности, но по факту с отдыхающих взимается плата за отдых. При этом, поста спасателей из МЧС на пруду не предусмотрено, а спасатели-общественники к работе не привлекаются.

В пресс-службе МЧС «Орелграду» подтвердили произошедшее со ссылкой администрацию Урицкого района, на территории которого находится пруд. При этом, сотрудников МЧС на место происшествия никто не вызывал.

В пресс-службе Следственного комитета «Орелграду» сообщили о том, что идет доследственная проверка. Погибшему было 27 лет, и он отдыхал у водоема в компании знакомых. Предварительно известно, что в процессе купания в органы дыхания погибшего попала вода, после чего он уже не выплыл.

Отметим, что в день трагедии на пляже висел черный флаг, и купание было запрещено, то есть отдыхающие купались на свой страх и риск.

ИА «Орелград», фото «ИНЦИДЕНТ | ОРЁЛ»