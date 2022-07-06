В Орле на улице Латышских стрелков загорелся аварийный дом

Возгорание произошло вчера, 5 июля.

Вчера на улице Латышских стрелков загорелся двухэтажный аварийный дом. Видеозапись пожара была опубликована в телеграмм-канале издания «Орловские новости».

Как сообщили «Орелграду» в пресс-службе МЧС, происшествие произошло во второй половине дня, и изначально ему был присвоен повышенный ранг опасности, но позже он был отменен. Дом, расположенный по адресу улица Латышских стрелков, 2 был построенный в 1957 году. Сейчас он уже полностью расселен, поэтому внутри никого не находилось.

Причину возгорания устанавливают эксперты, но известно, что выгорела часть второго этажа на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет.

ИА «Орелград» , видео телеграмм-канал «Орловские новости»