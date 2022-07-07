Эксперты рассказали, как в Орле «подделывают» зерно

Для ввода в оборот зерна сомнительного качества используются уловки.



Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обнародовало информацию о массовых фактах недостоверного декларирования зерна, выявленных на территории подведомственных регионов в текущем году. Сообщается, что всего с начала года было проведено 118 контрольно-надзорных мероприятий в области обеспечения качества и безопасности зерна, в том числе 106 без взаимодействия с хозяйствующими субъектами. В результате было выявлено 339 фактов недостоверного декларирования зерновой продукции. По итогам проверок нарушителям внесли 83 предостережения и прекратили действие 231 декларации о соответствии.

Дело в том, что требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» предусматривают обязательное декларирование зерновой продукции. Для получения такого документа владелец должен направить зерно на анализ в аккредитованную лабораторию. Декларация подтверждает факт того, что зерно является качественным и безопасным для здоровья как человека, так и животных. Управлением Россельхознадзора на постоянной основе проводится мониторинг безопасности в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. В результате выявляются факты фальсификации.

В качестве примера в ведомстве приводят проверку, проведенную в июне этого года в отношении одного из орловских крестьянско-фермерских хозяйств. Тогда был вскрыт факт декларирования главой этого КФХ трех партий зерна общей массой 1390 тонн на основании поддельных протоколов испытания. По результатам контрольно-надзорного мероприятия индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Добавим также, что в рамках исполнения государственного задания специалисты ТУ Россельхознадзора направляют зерно в подведомственные лаборатории. Так, в первом квартале 2022 года была направлена 191 проба зерна для проверки на показатели качества, безопасности и содержание ГМО. В общей сложности эксперты провели почти три тысячи исследований с указанными пробами. Кроме того, специалисты Россельхознадзора проводят различные профилактические мероприятия: консультирования, в том числе по телефону, информирование и профилактические визиты.

ИА «Орелград»