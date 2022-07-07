«Люди вбрасывают»: Клычков ответил на претензии о протекающих крышах

«Здесь нужно фактуру смотреть».

В ходе прямого эфира в соцсетях 6 июля губернатор Орловской области Андрей Клычков отреагировал на видеообращение граждан, возмущенных отменой капремонта крыш в их многоквартирных домах.

«Та информация, которая была вброшена, вместе с правоохранительным блоком еще раз перепроверяем. Люди вбрасывают – 500 домов исключено. Никто даже не хочет читать документы. Здесь нужно фактуру смотреть. Здесь никаких таких исключений не было. Четыре дома, которые должны были быть в программе, их убрали. Разговоров на эту тему много, но, к сожалению, поговорить, а не до дела».

Видеообращение появилось 30 июня. В нем жители домов №113 по Московскому шоссе, № 68 по улице Раздольной, №30 по улице Бурова, №21 по улице Металлургов показывают, в каких условиях вынуждены жить. Плесень, сырость, потоки воды и потеки на потолке даже зимой, в оттепель. В их домах должны были отремонтировать кровлю в 2023 году, но объекты исключены из региональной программы. Зато орловцы обнаружили в ней новые лифты. Они уверены, что крыша важнее. Ведь дождь испортит оборудование, если его установят.

ИА «Орелград»

Орловцы возмущены отменой ремонта крыш