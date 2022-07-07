Орловцы за три месяца потратили 61 миллиард рублей

В Орловской области оценили доходы и расходы населения.



В Орловской области в первом квартале 2022 года объем денежных доходов населения сложился в размере 57,913 миллиарда рублей. По сравнению с первым кварталом 2021 года он увеличился на 11 процентов. Такие данные приводит Орелстат. Аналитики также подсчитали денежные расходы населения региона. За первые три месяца текущего года они составили 61,314 миллиарда рублей, увеличившись на 14,9 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Нетрудно заметить, что потратили орловцы более чем на 3 миллиарда рублей больше, чем заработали. Вероятно, в состав расходов вошли как заемные средства, так и сбережения, отложенные на «черный день».

К слову, аналитики также выяснили, что население Орловской области в этом году израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 54,505 миллиарда рублей. Данный показатель на 15,4 процента превысил результат предыдущего года. Таким образом, почти 7 миллиардов рублей орловцы потратили на различные обязательные платежи. Кстати, реальные денежные доходы и реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке аналитиков, в первом квартале 2022 года снизились на 1,3 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Стоит также отметить, что в текущем году на фоне разгоняющейся инфляции, которая к началу июня превысила 12 процентов, но затем сбавила скорость развития, объем сбережений жителей региона начал таять. Тенденция была характерна и для прошлого года, но сейчас она получила своеобразное ускорение. По подсчетам Орелстата, в первом квартале 2022 года сбережения орловцев сократились на 5,9 процента, тогда как за аналогичный период 2021 года они сократились на 2,3 процентных пункта.

ИА «Орелград»