Орловцы за три месяца потратили 61 миллиард рублей

7.7.2022 | 7:33 Новости, Экономика

В Орловской области оценили доходы и расходы населения.


В Орловской области в первом квартале 2022 года объем денежных доходов населения сложился в размере 57,913 миллиарда рублей. По сравнению с первым кварталом 2021 года он увеличился на 11 процентов. Такие данные приводит Орелстат. Аналитики также подсчитали денежные расходы населения региона. За первые три месяца текущего года они составили 61,314 миллиарда рублей, увеличившись на 14,9 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Нетрудно заметить, что потратили орловцы более чем на 3 миллиарда рублей больше, чем заработали. Вероятно, в состав расходов вошли как заемные средства, так и сбережения, отложенные на «черный день».

К слову, аналитики также выяснили, что население Орловской области в этом году израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 54,505 миллиарда рублей. Данный показатель на 15,4 процента превысил результат предыдущего года. Таким образом, почти 7 миллиардов рублей орловцы потратили на различные обязательные платежи. Кстати, реальные денежные доходы и реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке аналитиков, в первом квартале 2022 года снизились на 1,3 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Стоит также отметить, что в текущем году на фоне разгоняющейся инфляции, которая к началу июня превысила 12 процентов, но затем сбавила скорость развития, объем сбережений жителей региона начал таять. Тенденция была характерна и для прошлого года, но сейчас она получила своеобразное ускорение. По подсчетам Орелстата, в первом квартале 2022 года сбережения орловцев сократились на 5,9 процента, тогда как за аналогичный период 2021 года они сократились на 2,3 процентных пункта.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования