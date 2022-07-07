Орловских ветеранов СВО освободят от транспортного налога

Соответствующий законопроект одобрил региональный парламент.



Депутаты Орловского облсовета одобрили внесение поправок в статью 3 Закона Орловской области «О транспортном налоге». Его было предложено дополнить пунктом, касающимся льгот. Освобождение от уплаты транспортного налога дается ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах».

В пресс-службе облсовета напомнили, что в настоящее время областным Законом «О транспортном налоге» установлена льгота в размере 50 процентов для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил. «Мы предлагаем полностью освободить данных налогоплательщиков, в категорию которых войдут теперь также граждане, участвующие в спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР, от уплаты транспортного налога», — пояснил председатель Орловского облсовета народных депутатов Леонид Музалевский.

В соответствии с обновленной недавно версией ФЗ «О ветеранах» В России установлен статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В связи с принятием этого закона орловские парламентарии сочли необходимым установить на региональном уровне дополнительные меры социальной поддержки гражданам, являющимся ветеранами боевых действий и инвалидами боевых действий.

«Настоящим законопроектом устанавливаются дополнительные меры социальной поддержки в части полного освобождения от уплаты транспортного налога ветеранов боевых действий, — говорится в пояснительной записке к документу. — В проекте закона не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции». Добавим, что законопроект был одобрен сразу в двух чтениях. Действовать новая норма начнет с 1 января 2023 года.

ИА «Орелград»