Почти полмиллиона рублей отсудила орловчанка у мебельщиков

7.7.2022 | 14:00 Новости, Происшествия

Защитить свои права ей помогли сотрудники Роспотребнадзора.


Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области, вступило в силу решение Советского районного суда города Орла по иску о защите прав потребителя. Ответчиком выступило общество с ограниченной ответственностью, специализирующееся на продажах мебели по индивидуальным заказам. Судя по данным картотеки суда, это уже не первый иск жителей Орла к этой компании. В данном случае иск был связан с неисполнением обязательств по поставке набора кухонной мебели в рамках заключенного договора купли-продажи.

В обоснование требований было указано, что ранее жительница города Орла и выступившее ответчиком ООО заключили договор, по которому ответчик обязался поставить истцу набор мебели в соответствии с его заказом — спецификой по образцу с учетом индивидуальных размеров помещения покупателя. Покупатель обязался предварительно оплатить и принять заказанный товар. Женщина внесла затребованную плату, но обещанной мебели в установленный срок не получила. Направленные мебельщикам претензии проблему не решили.

Отношения между покупателями и поставщиками регулируются Законом «О защите прав потребителей». В Роспотребнадзоре напомнили, что если продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный договором срок, то потребитель вправе потребовать возврата денег. Более того, при нарушении установленного договором срока передачи предварительно оплаченного товара продавец уплачивает покупателю неустойку за каждый день просрочки неустойку.
Изучив доводы сторон, Советским районным судом было вынесено решение об удовлетворении исковых требований Управления Роспотребнадзора, действовавшего в интересах потребителя. Согласно решению суда, в пользу орловчанки с ответчика взыскана невозвращенная часть денежной стоимости уплаченной по договору, неустойка, компенсация морального вреда, а также штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя. Общая сумма, взысканная судом, составила 468,4 тысячи рублей.

ИА «Орелград»

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