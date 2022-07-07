Под Орлом госпитализирована женщина, сбитая своим же автомобилем

31-летняя женщина поплатилась за то, что не поставила машину на ручник.

Вчера днем в Урицком районе в больницу угодила водитель, сбитая своим же автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 15.40 31-летняя водитель автомобиля «Форд Фокус» припарковала машину, но не поставила ее на ручник. Автомобиль начал самопроизвольное движение, что обернулось наездом на своего владельца. Это произошло в деревне Гнеушево в районе дома № 9 по улице Высокая.

Травмы, полученные молодой женщиной, оказались достаточно серьезными — она была госпитализирована.

ИА «Орелград»