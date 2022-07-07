Жители частного сектора Орла остались без магазина

7.7.2022 | 15:08 Новости, Общество

До ближайшего продуктового идти почти километр.


Накануне, 6 июля, на улице Пушкина у закрытого «Магнита» состоялась встреча местных жителей и депутатов. Обсудили удаленность объектов торговли.

Магазин закрылся в середине мая. Строительно-техническая экспертиза выявила, что дальнейшая эксплуатация здания №117 без риска для жизни и здоровья граждан невозможна. О сроках ремонта местным жителям ничего не известно. В сложной ситуации оказались орловцы с улиц Пушкина, Новосильская, Прядильная, Белинского. До ближайшего магазина нужно ехать на маршрутке или идти почти километр.

Депутат Орловского областного Совета Наталья Зубцова сообщила, что свяжется с руководством АО «Тандер» и собственником помещения АО «Железнодорожная торговая компания», попробует разобраться проблеме. Идея об организации автолавки не нашла поддержки у орловцев.

ИА «Орелград»

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