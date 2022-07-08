Орловские улицы оказались затопленными в праздник Ивана Купала (видео)

8.7.2022 | 11:16 Видео, Новости, Происшествия

Городские ливневки снова не справились с увеличением осадков.

7 июля, в праздник Ивана Купала, орловские улицы снова оказались затопленными. Дороги не выдержали резкого увеличения выпавших осадков, и часть города ушла под воду.

Очевидцы делятся в социальных сетях фото- и видеоматериалами, многие из которых сняты в районе «Чайки». Затопило как участок около Военно-исторического музея, так и саму Комсомольскую. Также ливневки не выдержали нагрузки на Московской, Октябрьской и других  улицах.

Отметим, что в отличие от предыдущих «потопов» большинство горожан встретили непогоду с радостью -на контрасте с испепеляющей жарой затопление города оказалось вполне кстати.

ИА «Орелград» , видео «Город Орел | Орловчане ВКонтакте»

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