Орловские улицы оказались затопленными в праздник Ивана Купала (видео)

Городские ливневки снова не справились с увеличением осадков.

7 июля, в праздник Ивана Купала, орловские улицы снова оказались затопленными. Дороги не выдержали резкого увеличения выпавших осадков, и часть города ушла под воду.

Очевидцы делятся в социальных сетях фото- и видеоматериалами, многие из которых сняты в районе «Чайки». Затопило как участок около Военно-исторического музея, так и саму Комсомольскую. Также ливневки не выдержали нагрузки на Московской, Октябрьской и других улицах.

Отметим, что в отличие от предыдущих «потопов» большинство горожан встретили непогоду с радостью -на контрасте с испепеляющей жарой затопление города оказалось вполне кстати.

ИА «Орелград» , видео «Город Орел | Орловчане ВКонтакте»