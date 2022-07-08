Роспотребнадзор запретил купаться в озере Светлая жизнь

Вода не соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Аналогичная ситуация в прудах в деревне Большое Сотниково, Первый Воин, Разбегаевка, Ждимер. Ответственным за эксплуатацию пляжей направлены предписания о запрете купания и о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, указано на сайте управления Роспотребнадзора.

Также вода проверялась на радиацию, вирусы и паразитов. По этим показателям пока благополучие. Всего в Орловской области выдано 24 санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии зон рекреации требованиям санитарных правил.

ИА «Орелград»