Роспотребнадзор запретил купаться в озере Светлая жизнь

8.7.2022 | 15:35 Важное, Новости, Общество

Вода не соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Аналогичная ситуация в прудах в деревне Большое Сотниково, Первый Воин, Разбегаевка, Ждимер. Ответственным за эксплуатацию пляжей направлены предписания о запрете купания и о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, указано на сайте управления Роспотребнадзора.

Также вода проверялась на радиацию, вирусы и паразитов. По этим показателям пока благополучие. Всего в Орловской области выдано 24 санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии зон рекреации требованиям санитарных правил.

ИА «Орелград»

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