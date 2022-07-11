В Орле музей ИЗО обследуют на надежность

Также выделены средства на реконструкцию фасада.

Около 15 млн рублей выделено, чтобы восстановить «лицо» музея изобразительных искусств и обследовать несущие конструкции, сообщает сайт облправительства. Здание не ремонтировалось капитально с 1990 года.

«Оконные блоки – с 1959 года, с момента постройки здания. Музей давно требовал капитального ремонта», — цитирует пресс-служба директора учреждения Светлану Четверикову.

Документация на ремонт фасада и приведение его в нормативное состояние разработана. Реализация предложенных мер должна защитить здание от негативных воздействий окружающей среды. Проведение обследования несущих конструкций музея позволит оценить их надежность и устойчивость.

Напомним, дом № 29 на улице Октябрьской в Орле входит в перечень объектов культурного наследия под названием «Здание Дома политпросвещения Обкома КПСС».

ИА «Орелград»