В Орле на новые камеры выделили почти 30 млн рублей

Осуществляется закупка 12 стационарных комплексов автофиксации нарушений ПДД.

Об «обновках» рассказал руководитель КУ ОО «Орелтрансигнал» Егор Залыгин 11 июля в ходе аппаратного совещания в администрации Орловской области.

«Самым важным результатом работы является постоянное снижение аварийности на автомобильных дорогах Орловской области», — цитирует его пресс-служба облправительства.

По данным Егора Залыгина, количество аварий в 2021 году, в сравнении прошлым, снизилось на 12,2%, число раненых – на 11%, погибших – на 38%. Мобильный комплексы фиксации нарушений перемещают в соответствии с рекомендациями автоинспекции.

КУ ОО «Орелтранссигнал» поручено определить объемы средств, необходимых для замены устаревшего оборудования на новое в 2023 и 2024 годах.

Всего на дорогах Орловской области работают 95 стационарных комплексов, пять мобильных. В ближайшее время планируется передача 31 объекта, принадлежащего «Росавтодору». Помимо этого, нарушения правил движения могут фиксировать камеры системы «Безопасный город», их 72.

ИА «Орелград»