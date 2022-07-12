Адвокат получил срок за взятку и мошенничество в Орловской области

Он обещал клиенту условно-досрочное.

Мужчина проведет в колонии общего режима три с половиной года, должен заплатить штраф в размере 750 тысяч рублей. Кроме того, лишен права заниматься адвокатской деятельностью, сообщает прокуратура Орловской области.

Он представлял интересы отбывающего наказание в колонии-поселении №3. Обещал повлиять на условия содержания и даже помочь с УДО. За это получил около 800 тысяч рублей с августа 2019 года по март 2020. Средствами адвокат распорядился по своему усмотрению, так как реальной возможности выполнить обещания не имел.

В июне 2020 года он передал взятку начальнику колонии за освобождение осужденного от наказания за использование средств связи. 150 тысяч рублей легли в основу очередного уголовного дела. Начальнику колонии также вынесли обвинительный приговор.

ИА «Орелград»

В Орловской области бывшего начальника колонии-поселения отправили в колонию общего режима