В Орловской области бывшего начальника колонии-поселения отправили в колонию общего режима

Взятка 150 000 рублей.

Бывший начальник Шаховской колонии-поселения признан виновным в получении взятки и ближайшие четыре года проведет в колонии общего режима. Также, на протяжении трех лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах.

Причиной ареста стало использование своего положения для создания более комфортных условий отбывания наказания одного из заключенных. По версии следствия, причиной этих гуманистических порывов стала взятка в размере 150 тысяч рублей.

«В июне 2020 года обвиняемый, находясь у здания администрации ФКУ КП № 3 УФСИН России по Орловской области, получил через посредника взятку в виде денег в размере 150 000 рублей, то есть в значительном размере, за не регистрацию факта обнаружения у осужденного запрещённого предмета – мобильного телефона и освобождения осужденного от наказания за нарушение установленного порядка отбывания наказания, а также за общее покровительство при отбытии им наказания в колонии», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

ИА «Орелград»