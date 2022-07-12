Орловцы стали заметно реже писать губернатору

В среднем ежемесячно в органы власти поступает порядка 700 жалоб и предложений.



В Орловской области губернаторская «книга жалоб и предложений» во втором квартале 2022 года пополнилась на 2104 письменных обращения. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с информацией о работе с обращениями граждан. Сведения были обнародованы администрацией губернатора и правительства Орловской области. Согласно приведенной статистике, по сравнению со вторым кварталом 2021 года количество обращений, поступивших в администрацию губернатора, сократилось ровно на 15 процентов. Годом ранее было зарегистрировано 2474 письменных обращения.

В этом году за тот же период времени их набралось всего 2104, причем 606 из них поступили от жителей областного центра. Нетрудно подсчитать, что на долю жителей Орла во втором квартале текущего года пришлась почти треть всех обращений в высший эшелон региональной власти. Отметим, что годом ранее жители областного центра адресовали губернатору всего 348 обращений, или 14,1 процента от общего количества писем на тот момент. Это означает, что на фоне общего снижения активности такой переписки непосредственно в Орле она, наоборот, резко возросла. Кстати, чаще, чем год назад, стали писать губернатору жители Мценска, Ливен и Орловского муниципального округа.

Что касается коллективных обращений, то их в этом году поступило 76. Для сравнения, во втором квартале 2021 года было зарегистрировано 135 коллективных обращений. Можно также отметить, что 2044 обращения представляли собой различные заявления. Предложений в органы областной власти поступило всего 29, а благодарностей – 31. Добавим, что во многих случаях первым адресатом был вовсе не губернатор и даже не члены регионального правительства. На самом деле орловцы писали в высшие инстанции, откуда их письма спускались обратно в регион для рассмотрения на месте и вынесения по ним решений. Так, из федеральных органов власти в администрацию губернатора было переадресовано 674 обращения жителей Орловской области, из администрации президента – 458. Добавим, что 407 обращений было направлено губернатору через интернет-приемную государственной специализированной информационной системы «Портал Орловской области – публичный информационный центр». Количество таких писем по сравнению с прошлым годом сократилось на 27,5 процента.

ИА «Орелград»