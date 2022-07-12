Орловское МЧС сообщило о раненой во время урагана пенсионерке

12.7.2022 | 11:51 Новости, Происшествия

Она была травмирована в результате падения дерева.

ЧП произошло во Мценске. Дерево рухнуло на дом, зацепило припаркованный автомобиль. Рядом находилась 73-летняя женщина, ее ударило ветками. Пострадавшую госпитализировали в  Мценскую ЦРБ, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Ранее «Уездный город» рассказал о 62-летней женщине, которая попала в больницу в Ливнах. На нее упали ветки на улице Денисова.

11 июля из-за неблагоприятных метеоусловий пострадали 16 машин, грозы с сильными порывами ветра оставили без света 156 населенных пунктов.

ИА «Орелград»

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