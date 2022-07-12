Орловское МЧС сообщило о раненой во время урагана пенсионерке

Она была травмирована в результате падения дерева.

ЧП произошло во Мценске. Дерево рухнуло на дом, зацепило припаркованный автомобиль. Рядом находилась 73-летняя женщина, ее ударило ветками. Пострадавшую госпитализировали в Мценскую ЦРБ, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Ранее «Уездный город» рассказал о 62-летней женщине, которая попала в больницу в Ливнах. На нее упали ветки на улице Денисова.

11 июля из-за неблагоприятных метеоусловий пострадали 16 машин, грозы с сильными порывами ветра оставили без света 156 населенных пунктов.

ИА «Орелград»