Прокурор запросил четыре с половиной года для подрядчика по ремонту Красного моста

12.7.2022 | 12:08 Важное, Закон и порядок, Новости

Окончено судебное заседание по делу директора ООО «Ремспецмост».

Алексей Тимошин, прокурор Орловской области, выступая на судебных прениях по делу о воровстве при реконструкции Красного моста, запросил четыре с половиной года лишения свободы для Евгения Подрезова, директора компании «Ремспецмост». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отметим, что речь идет об уголовном деле, возбужденном по статье «мошенничество» в отношении директора компании-подрядчика. Помимо этого, есть выделенное в отдельное производство дело о целой ОПГ, в которую входили чиновники городской и областной администраций, обнальщики и другие соучастники масштабных бюджетных хищений.

«Либеральный» срок для Подрезова, запрошенный гособвинителем, связан с тем, что подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, вероятно дав показав показания о более крупных участниках хищений.

Помимо тюремного срока, суд ориентирован прокуратурой на штраф в размере 900 тысяч рублей. Также Тимошин поддержал ранее заявленное исковое заявление о возмещении причиненного бюджету ущерба.

ИА «Орелград»

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