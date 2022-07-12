Ураган повредил крыши двух орловских образовательных учреждений

Всего ураган повалил в Орле не менее 40 деревьев.

Ураган обернулся деформацией кровли для двух орловских образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По состоянии на 10 утра мэрии было известно о поваленных деревьях на территориях двух школ и трех детских садов. Всего же в областной столице упало как минимум 40 деревьев.

«Всю ночь бригады МУП «Зеленстрой» распиливали упавшие на проезжую часть деревья и убирали их в сторону. Свой вклад внесли и специалисты МЧС, «Орелоблэнерго», Трамвайно-троллейбусного предприятия», — рассказали в мэрии.

При этом, городские власти акцентируют внимание горожан на том, что деревья, поваленные в жилых дворах, находятся в сфере ответственности управляющих компаний.

ИА «Орелград»