В Орле на ремонт кровли дворца культуры нашли 16,4 млн

Средства выделили ДК «Железнодорожников» на Привокзальной площади.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в соцсетях о предстоящем преображении одного из самых узнаваемых зданий-памятников Орла. ДК было выкуплено у РЖД в 2018 году. Сейчас там располагается центр «Патриот 57».

«Но техническое состояние объекта диктует нам острую необходимость капитального ремонта (замены) кровли, установки молниезащиты и системы обогрева кровли и водостоков», — сообщил губернатор.

Глава региона уточнил, что проектно-сметная документация уже готова.

ИА «Орелград»