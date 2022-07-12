В Орле на ремонт кровли дворца культуры нашли 16,4 млн

12.7.2022 | 11:14 ЖКХ, Новости

Средства выделили ДК «Железнодорожников» на Привокзальной площади. 

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в соцсетях о предстоящем преображении одного из самых узнаваемых зданий-памятников Орла. ДК было выкуплено у РЖД в 2018 году. Сейчас там располагается центр «Патриот 57».

«Но техническое состояние объекта диктует нам острую необходимость капитального ремонта (замены) кровли, установки молниезащиты и системы обогрева кровли и водостоков», — сообщил губернатор.

Глава региона уточнил, что проектно-сметная документация уже готова.

ИА «Орелград»

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