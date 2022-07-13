Через неделю на улицах Орла раздастся вой сирены

Власти проверят исправность системы централизованного оповещения.

Ровно через неделю, 20 июля, жители Орла услышат вой сирены. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Однако, тревожится не нужно. Если в промежутке между 10.30 и 12.30 вы услышите сирену, то это означает лишь то, что региональная автоматизированная систем централизованного оповещения гражданской обороны работает исправно. Именно на это время запланирована ее традиционная проверка.

Городские власти призывают сохранять спокойствие самим и проинформировать об учениях окружающих.

ИА «Орелград»