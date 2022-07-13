В Орле строителя «дороги к тещиному дому» подозревают в мошенничестве

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя организации, построившей легендарную дорогу мэра Парахина.

Роман Кругленко, бывший руководитель компании «СтройАвтострада», подозревается в мошенничестве, совершенном при строительстве автомобильной дороги в деревне Кондырево Орловского муниципального округа.

Новое уголовное дело связано с давно расследуемым делом в отношении мэра Орла Юрия Парахина. Изучая материалы, работники прокуратуры заподозрили нарушения законодательства при расходовании бюджетных средств. Инициированная проверка показала, что:

«В апреле 2018 г. между администрацией Орловского района и ООО «СтройАвтострада» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в д. Кондырева Неполодского сельского поселения Орлловского района. При этом в акты о приемке выполненных работ по ремонту дороги от пер. Горного до поворота на ул. Никольская д. Кондырева были внесены недостоверные сведения об использованных при проведении работ материалах. В результате мошеннических действий бюджету Орловского района причин ущерб в размере более 2,7 млн рублей», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В итоге, в отношении директора фирмы-подрядчика возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», и сегодня в рамках него проходят обыски.

ИА «Орелград»