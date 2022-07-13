В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с белорусским автобусом

13.7.2022 | 14:15 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Водитель автобуса, в котором находились пассажиры, выехал на встречку и столкнулся с фурой.

Фото Принт-ТВ

Полиция возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» по факту ДТП с белорусским автобусом в Ливенском районе.

По информации пресс-службы УМВД по Орловской области, в семь утра 58-летний водитель автобуса «Неман» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком ДАФ, ехавшим навстречу. Это произошло на 109-м километре трассы «Орел — Тамбов».

В результате аварии пострадали как сам водитель, так и восемь его пассажиров, один из которых — несовершеннолетний.

На место происшествия выезжал Ливенский межрайонный прокурор, и теперь дело на контроле у областной прокуратуры. Также надзорное ведомство взяло под свой контроль соблюдение прав пострадавших граждан при их временном размещении и оказании первой медицинской помощи.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования