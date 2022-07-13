В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с белорусским автобусом

Водитель автобуса, в котором находились пассажиры, выехал на встречку и столкнулся с фурой.

Полиция возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» по факту ДТП с белорусским автобусом в Ливенском районе.

По информации пресс-службы УМВД по Орловской области, в семь утра 58-летний водитель автобуса «Неман» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком ДАФ, ехавшим навстречу. Это произошло на 109-м километре трассы «Орел — Тамбов».

В результате аварии пострадали как сам водитель, так и восемь его пассажиров, один из которых — несовершеннолетний.

На место происшествия выезжал Ливенский межрайонный прокурор, и теперь дело на контроле у областной прокуратуры. Также надзорное ведомство взяло под свой контроль соблюдение прав пострадавших граждан при их временном размещении и оказании первой медицинской помощи.

ИА «Орелград»