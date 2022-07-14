Коммунальщики оказались крупнейшими должниками

Аналитики Орелстата оценили текущую задолженность орловских предприятий.



В Орловской области по итогам января-апреля 2022 года совокупная кредиторская задолженность предприятий составила 81,252 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года она выросла на 19,9 процента. Такие данные приводит Орелстат. Аналитики подсчитали, что просроченные обязательства составляют 3,993 миллиарда рублей, что составляет 4,9 процента от общей суммы кредиторской задолженности предприятий и организаций региона.

В разрезе отраслей крупнейшими должниками выглядят компании, работающие в сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». Иными словами речь идет об электро- и теплоэнергетике. На эти компании приходится более 42 процентов всей просроченной задолженности орловского бизнеса. Показательно и то, что доля просроченной задолженности в общем долге этих компаний составляет 25,8 процента.

Для сравнения, по последнему показателю на втором месте находятся предприятия сферы «Транспортировка и хранение», доля просрочки которых в их общем долге составляет 12,6 процента. Далее следуют организации сельского хозяйства (доля просрочки – 6,8 процента), обрабатывающих производств (3,2 процента), водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов (1,4 процента) и агентства недвижимости (0,5 процента). В целом в Орловской области на начало мая 22 организации имели просроченную кредиторскую задолженность.

При этом вообще не имели ее предприятия целого ряда отраслей, в том числе таких видов экономической деятельности, как «Добыча полезных ископаемых», «Строительство», «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», «Деятельность в области информации и связи», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», «Образование», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» и «Предоставление прочих видов услуг». Что касается дебиторской задолженности, то она на отчетную дату сложилась в сумме 80,582 миллиарда рублей, или 108,8 процента к аналогичной дате 2021 года. Из нее просрочка составляет 1,798 миллиарда рублей, или 2,2 процента от общего объема дебиторской задолженности.

ИА «Орелград»