Почти 6000 га брошенной земли возвращено в оборот

Специалисты рассказали о возрождении орловских земель.



В текущем году под контролем Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям на территории указанных регионов в сельскохозяйственный оборот введено уже 5,7 тысячи га неиспользуемых земель. Такие данные предоставила пресс-служба ведомства. Сообщается также, что всего в первой половине 2020 года инспекторы проконтролировали свыше 30 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения. В результате было выявлено 377 фактов зарастания целевых площадей сорняками, деревьями и кустарником. Общая площадь заросших земель превысила 10 тысяч га.

Напомним, закон обязывает владельцев использовать сельскохозяйственные земли по назначению. Именно поэтому специалисты ТУ Россельхознадзора выдают нарушителям предписания и следят за их исполнением. Законом предусмотрено несколько мер воздействия на нарушителей, в том числе повышение ставки земельного налога для тех, кто не спешит вводить в оборот брошенную, по сути, землю. В текущем году, например, владельцам неиспользуемых земельных участков было направлено 37 предписаний.

«Кроме того, Управлением Россельхознадзора активно ведется работа, направленная на профилактику совершения административных правонарушений, — добавляют в ведомстве. — Так, с землепользователями проведено 288 консультирований по вопросам действующего законодательства в области земельных отношений и 40 профилактических визитов, направлено 291 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Эти меры позволяют существенно снизить риск совершения административных правонарушений и избежать применения мер административного воздействия».

Стоит добавить, что одним только зарастанием земельные проблемы в Орловской и Курской областях не исчерпываются. Не менее остро стоит проблема мусора. Так, в текущем году выявлено уже 12 фактов захламления земель сельскохозяйственного назначения отходами производства на площади более 8,5 га. На сегодняшний день ликвидировано три свалки на площади 6,27 га. Кроме того, было выявлено девять несанкционированных карьеров на площади 8,21 га. Все «нарушенные площади» охвачены предписаниями и предостережениями.

ИА «Орелград»