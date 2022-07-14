В Орле проверяют сообщение о краже еды у курсантов

14.7.2022 | 11:45 Новости, Происшествия

Предположительно, недокармливали студентов Орловского юридического института МВД.

Информация о возможных нарушениях появилась  13 июля в Telegram-канале SHOT. В числе подозреваемых 47-летняя полковник полиции и 53-летняя заведующая складом. Они якобы уменьшали порции питания курсантов, а получившиеся «излишки» продавали третьим лицам.

Напомним, ранее юридический институт оказался в центре скандала о мошенничестве. Глава орловской автоинспекции числился в учреждении преподавателем: лекции не вел, однако зарплату ему начисляли. Мошенничество вскрылось только через четыре года. Помимо Александра Коршунова, нашли еще две «мертвые души» на довольствии.

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника УГИБДД по Орловской области Александра Коршунова 

ИА «Орелград»

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