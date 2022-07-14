В Орловской области на «страшной» дороге перевернулась «Лада Приора»

Водитель получил травмы, сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Авария произошла на трассе «Нарышкино — Сосково» 14 июля около 5 часов утра. За рулем автомобиля находился 21-летний водитель. В районе 8 километра он не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет. Машина перевернулась.

В начале июля активисты ОНФ сообщили, что дорогу «Нарышкино — Сосково» начали ремонтировать. Ранее они называли ее просто «страшной». За годы эксплуатации асфальт буквально стерся, ямы и выбоины на полотне по всему протяжению.

«Страшную» дорогу от Нарышкино до Сосково начали ремонтировать

ИА «Орелград»