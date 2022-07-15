Орловской области одобрили кредит на 450 миллионов для «Дубравы»

По инициативе Президента, льготные бюджетные кредиты предназначены для субъектов Федерации с наименьшим уровнем госдолга.

Орловская область получит бюджетный кредит в размере 450 миллионов рублей, предназначенный для развития туристического кластера «Дубрава». Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

По инициативе Президента России Владимира Путина, инфраструктурные бюджетные кредиты, выдаваемые на льготных условиях, предназначены для субъектов Федерации с наименьшим уровнем госдолга.

Так, в рамках программы «Инфраструктурное меню» шести регионам выделили 35,3 миллиарда рублей. Орловская область вошла в их число.

«Орловской области одобрили заявку на реализацию нового туристического кластера. Внутренний туризм сейчас на подъеме. Поэтому подобные проекты востребованы, мы, конечно, их поддерживаем», – цитирует пресс-служба губернатора зампреда федерального правительства Марата Хуснуллина.

ИА «Орелград»