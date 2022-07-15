Прокурор Орловской области выявил нарушения при реконструкции Красного моста

Претензии были адресованы как подрядчику, так и заказчику.

Алексей Тимошин, прокурор Орловской области, побывал на месте проведения работ по реконструкции Красного моста. Стало известно о нарушениях, допущенных как подрядчиком «УПМК-22», так и заказчиками работ.

В частности, подрядчик не в полной мере соблюдал требования законодательства об охране труда, а чиновники, вероятно, закрывали на многое глаза, чтобы не затягивать и так затянувшуюся реконструкцию:

«В ходе прокурорской проверки подрядной организацией не были представлены документы, подтверждающие, что гусеничный кран, используемый при проведении работ, поставлен на учет в составе опасного производственного объекта в соответствующем государственном реестре в органах Ростехнадзора, что не соответствует требованиям законодательства.

Прокурор области подчеркнул, что выявленные факты нарушений свидетельствуют о формальном подходе к осуществлению контрольных полномочий муниципальным заказчиком, а также об ослаблении контроля со стороны курирующего органа исполнительной власти специальной компетенции за достижением показателей национального проекта», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор внес представление генералу Владимиру Ивановскому, зампреду областного правительства по развитию инфраструктуры. А Николай Кутлунин, директор фирмы-подрядчика, получил предостережение о недопустимости нарушений закона. Кроме того, в отношении Кутлунина возбудили несколько «административок».

ИА «Орелград»