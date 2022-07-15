Прокурор Орловской области выявил нарушения при реконструкции Красного моста

15.7.2022 | 15:27 Закон и порядок, Новости, Строительство

Претензии были адресованы как подрядчику, так и заказчику.

Алексей Тимошин, прокурор Орловской области, побывал на месте проведения работ по реконструкции Красного моста. Стало известно о нарушениях, допущенных как подрядчиком «УПМК-22», так и заказчиками работ.

В частности, подрядчик не в полной мере соблюдал требования законодательства об охране труда, а чиновники, вероятно, закрывали на многое глаза, чтобы не затягивать и так затянувшуюся реконструкцию:

«В ходе прокурорской проверки подрядной организацией не были представлены документы, подтверждающие, что гусеничный кран, используемый при проведении работ, поставлен на учет в составе опасного производственного объекта в соответствующем государственном реестре в органах Ростехнадзора, что не соответствует требованиям законодательства.

Прокурор области подчеркнул, что выявленные факты нарушений свидетельствуют о формальном подходе к осуществлению контрольных полномочий муниципальным заказчиком, а также об ослаблении контроля со стороны курирующего органа исполнительной власти специальной компетенции за достижением показателей национального проекта», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор внес представление генералу Владимиру Ивановскому, зампреду областного правительства по развитию инфраструктуры. А Николай Кутлунин, директор фирмы-подрядчика, получил предостережение о недопустимости нарушений закона. Кроме того, в отношении Кутлунина возбудили несколько «административок».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования