Под Орлом мужчина избил соседа бейсбольной битой

Обстоятельства инцидента уже рассмотрел уголовный суд.



В Орловской области суд поставил точку в уголовном деле, возбужденном в отношении жителя райцентра Ливны. Мужчина, ранее судимостей не имевший, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья). При этом обвиняемый использовал в качестве оружия некий предмет, не совсем характерный для России.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2021 года к подсудимому в гости зашел его сосед. Скоротать время мужчины решили за спиртным. Они уселись на крыльцо дома и совместно начали распивать алкогольные напитки. В какой-то момент разговор зашел в тупик. Соседи принялись оскорблять друг друга. Что конкретно они говорили друг другу, ни один из участников того застолья точно вспомнить так и не смог. Однако подсудимый рассказал, что конфликт возник, когда соседи переместились с крыльца на лавочку, покурить.

Потом хозяин ушел домой, но в коридоре споткнулся о «старую бейсбольную биту». Тут у него внутри все «вскипело». Вспомнив оскорбления, он схватил биту, вернулся к лавочке, на которой все еще сидел сосед, и нанес ему несколько ударов, один из которых угодил потерпевшему в голову. Примечательно, что произошло это практически на глазах у участкового, который в тот момент опрашивал соседку по какому-то другому поводу. Полицейский и вызвал пострадавшему «скорую помощь».

Следствием нападения стало рассечение кожи на голове и сломанная кисть правой руки, которой потерпевший пытался защититься от второго удара. Подсудимый отпираться не стал и получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Суд также установил ему испытательный срок на два года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать исправление. Отметим, что суд постановил уничтожить главное вещественное доказательство, а именно бейсбольную биту.

ИА «Орелград»