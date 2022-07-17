Полиция начала расследование о плохой дороге под Орлом

Административное расследование стартовало после проведенной проверки.



В Орловской области по результатам обследования улично-дорожной сети, а именно автодороги Москва – Харьков – Азарово – , сотрудниками полиции возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД. Дело было заведено сотрудниками отделения ГИБДД МО МВД России «Мценский» на юридическое лицо, ответственное за содержание данной автодороги, по части 1 статьи 12.34 КОАП РФ. В настоящий момент проводится административное расследование.

«Обследование автодороги было проведено с использованием технических средств, полученных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — сообщает региональное УГИБДД. — Произведенным обследованием на данной автодороге выявлен ряд недостатков в содержании улично-дорожной сети, а именно: отсутствие дорожных знаков, дорожной горизонтальной разметки, сигнальных столбиков, стационарного электрического освещения и тротуаров в населенных пунктах, а также дефекты покрытия проезжей части».

В ведомстве подчеркнули, что надзор за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети на территории обслуживания проводится мценскими сотрудниками ГИБДД на постоянной основе, он является повседневным. Состоянию дорог уделяется особое внимание, так как именно их плохое состояние, порой, становится главной или сопутствующей причиной аварий. Так, по данным Управления МВД России по Орловской области, в первой половине 2022 года в регионе неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 115 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек погибли и 135 получили ранения различной степени тяжести.

«За нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД возбуждено 327 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц, внесено 371 представление в адрес владельцев дорог, — следует из аналитической справки УМВД. — В органы прокуратуры направлено 146 информаций, в областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения – 153».

ИА «Орелград»