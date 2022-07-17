Закупку «Орелводоканалом» окон признали незаконной

Предприятие определило победителем аукциона заявку, которую следовало отклонить.



Управление ФАС России по Орловской области предписало муниципальному предприятию «Орелводоканал» отменить протокол рассмотрения вторых частей заявок аукциона, проведенного в электронной форме. Как уже рассказывал «Орелград», участниками этой закупки могли быть только представители малого и среднего предпринимательства. Сведения об отмене протоколов «Орелводоканал» обязали разместить в единой информационной системе в сфере закупок.

Поводом послужила жалоба компании «ОкнаКомплектМонтаж». Она обвинила комиссию заказчика, то есть «Орелводоканала», в нарушении требований законодательства при проведении аукциона. Победитель получал право на выполнение работ по монтажу и поставке оконных конструкций. Заявки на участие подали три малых компании и один индивидуальный предприниматель. Победу одержало ООО, предложившее исполнить контракт за 400,13 тысячи рублей. Эта цена стала наименьшей среди всех предложений.

По мнению одной из проигравших компаний, которая и подала жалобу в УФАС, заявку победителя следовало отклонить. Дело в том, что заказчик сам внес в конкурную документацию обязательное условие: участники электронного аукциона должны являться членами саморегулируемых организаций архитектурно-строительного проектирования. Для подтверждения требовалось предоставить выписку из реестра или копию свидетельства. Антимонопольная комиссия изучила вторую часть заявки компании-победителя и установила, что в ее составе такой выписки не было. Следовательно, не было подтверждено членство в саморегулируемой организации архитектурно-строительного проектирования.

В связи с этим антимонопольный орган пришел к выводу, что обязательное условие было не выполнено. Следовательно, победившая заявка на самом деле подлежала отклонению.

Однако комиссия заказчика поступила совершенно иначе и признала заявку соответствующей требованиям документации об аукционе. Представители МПП ВКХ «Орелводоканал» сообщили антимонопольщикам, что жалобу считают необоснованной. Они пояснили: требование о наличии членства в саморегулируемой организации архитектурно-строительного проектирования было включено в документацию об аукционе ошибочно, в связи с чем при рассмотрении потупивших заявок на участие комиссия данное требование не учитывала.

Но такое объяснение антимонопольщиков не убедило. Они усмотрели в действиях заказчика признаки нарушения статьи 17 Закона «О защите конкуренции». В результате жалоба компании «ОкнаКомплектМонтаж» была признана обоснованной. УФАС также отменило приостановление проведения аукциона. Конкурсной комиссии «Орелводоканала» предписано заново рассмотреть вторые части заявок на участие в аукционе в соответствии с требованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и документацией об аукционе, а также «осуществить дальнейшее проведение аукциона в соответствии с требованиями действующего законодательства».

ИА «Орелград»