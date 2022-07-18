«Орловский асфальт» попался на возобновлении работы, несмотря на судебный запрет

Жильцы проявили бдительность, а прокуратура оперативно приостановила незаконную работу завода.

Завод «Орловский асфальт» попытался возобновить свою работу несмотря на решение суда, приостановившего экологически-опасную деятельность. В настоящее время законность восстановлена, и предприятие, известное своими выбросами в атмосферу, снова остановило деятельность.

Местные жители, успешно воюющие с заводом, не соблюдающим природоохранное законодательство, снова проявили бдительность и выложили в социальных сетях доказательства возобновления незаконной работы.

В след за этим, прокуратура скоординировала работу соответствующих служб, в результате чего работа организации была приостановлена до выяснения всех обстоятельств.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что владелец завода, компания «Газресурс», намерена расторгнуть договор аренды с юрлицом «Орловский асфальт», а в будущем, якобы, рассчитывает на реконструкцию производства и прекращение избыточных выбросов в атмосферу.

ИА «Орелград», видео VK-сообщество «Истоки г. Орел»