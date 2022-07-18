В Орле составили «черный список» дачников

Список крупнейших должников региона обнародовали энергетики.



Компания «Орловский энергосбыт», являющаяся гарантирующим поставщиком электроэнергии в Орловской области, обнародовала своего рода «черный список». В него включены садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ), накопившие на текущий момент наибольшую задолженность перед энергетиками. В компании. Пояснили, что общие долги дачников по состоянию на 11 июля 2022 года превысили 5 миллионов рублей. В пятерку крупнейших должников включены следующие СНТ: «Дружба» (задолженность — 614 тысяч рублей), «Мичуринец» (394 тысячи рублей), «Дормашевец» (360 тысяч рублей), «Снежинка» (359 тысяч рублей) и «Отдых» (305 тысяч рублей).

В связи с наличием долгов компания организовала встречу с председателями садоводческих некоммерческих товариществ. Она прошла в формате «круглого стола» и была посвящена вопросам электроснабжения садоводческих товариществ. Как пояснили в «Орловском энергосбыте», были обсуждены темы повышения надежности электроснабжения СНТ, возможности передачи электрохозяйств товариществ в эксплуатацию электросетевым организациям, борьбы с энерговоровством, установки приборов учета и вопросы дебиторской задолженности.

«Последний вопрос стоит достаточно остро, — подчеркнули в энергокомпании. — Задолженность за электроэнергию появляется в СНТ в двух случаях: дачники своевременно передают денежные средства председателю СНТ, но тот расходует их не по целевому назначению; ряд дачников не оплачивают потребленный ресурс, и председатель СНТ не может внести плату в полном объеме.

Руководителям СНТ на заседании «круглого стола» напомнили о том, что закон позволяет ограничивать подачу электроэнергии должникам, проживающим в садоводческих товариществах. Однако сами энергетики хотели бы этого избежать. Поэтому главам СНТ была оказана необходимая юридическая и методологическая помощь, связанная с вопросами профилактики отключений электроэнергии и судебного взыскания долгов. Также им рассказали о «возможностях влияния общего собрания собственников на соседей, пренебрегающих учетом электроэнергии».

ИА «Орелград»