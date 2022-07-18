В Северном районе Орла произошло аварийное отключение энергоснабжения

18.7.2022 | 13:03 Новости, Происшествия

Одновременно жители Выгонки лишились холодной и горячей воды. 

Сегодня утром часть жителей Северного района Орла осталась без электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Аварийное отключение произошло в 09.30 и сразу же стали поступать обращения от граждан. Точно остались без света жильцы домов № 1 по улице Космонавтов, № 84 по улице Раздольная, № 155 А и № 171 по Московскому шоссе. На место аварии выехала бригада «Орелоблэнерго» с одной единицей техники.

В это же время многие жители Выгонки остались без горячей и холодной воды. Из-за подводной течи водоснабжение пришлось отключить жителям домов по улице Паровозная (дома № 58, 60, 62, 64 и 69), переулку Светофорный (дома № 2 и 4) и переулку Южный (дом № 5). К земельным работам приступила бригада из шести человек и трех единиц техники.

ИА «Орелград»

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