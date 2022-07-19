Мэрия призвала жителей Орла заранее подготовиться к отключению воды

Завтра в Советском районе пройдут ремонтно-восстановительные работы.

Орловские власти призвали жителей города заранее подготовиться к отключению водоснабжения. Оно произойдет завтра, 20 июля, и затронет многих людей.

С 09.00 до 17.00 без воды останутся жильцы домов № 15, 17, 19 и 21 по улице Приборостроительная, № 62, 64, 66 и 68 по улице Октябрьская и № 63 А по улице Горького. Отключения обусловлены ремонтно-восстановительными работами.

Кроме этого, многие горожане на долгое время останутся без горячей воды. В связи с плановыми работами горячее водоснабжение будет отключено:

с 18 по 29 июля на улице Ливенская (дома № 30, 30А, 30Б, 30Г, 48А, 48Б);

с 19 июля до 1 августа на улице Комсомольская (дома № 248, 256, 260, 268, 270) и улице Латышских Стрелков (детсад №48 и школа №34).

ИА «Орелград»