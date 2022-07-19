Орловец, выращивавший коноплю и забивший до смерти мать, получил тюремный срок

47-летний житель Ливен приговорен к 13 годам строгого режима.

Житель Орловской области приговорен к длительному тюремного сроку за культивирование растений, содержащих наркотики и за избиение своей матери, в результате которого она скончалась. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

47-летний житель Ливен вел не самую законопослушную жизнь — выращивал нарко-«урожай», покупал на стороне и хранил в своем диване части наркотических растений, а в завершении всего, 3 мая прошлого года, забил до смерти родную мать.

Это произошло после словесного конфликта, на который сын отреагировал пятью ударами руками по голове пожилой женщины. Потерпевшая скончалась на месте, а в отношении сына были возбуждены уголовные дела по статьям «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть», «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и «незаконные приобретение, хранение частей растений, содержащих наркотические средства».

Приговор суда оказался ожидаемо суровым — 13 лет в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»