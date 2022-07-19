В орловском микрорайоне Зареченский юный водитель «Жигулей» насмерть сбил молодую девушку

Пешеход скончалась на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи.

Вчера вечером в микрорайоне Зареченский 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 21074 насмерть сбил 23-летнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Трагедия произошла в 21.35 на нерегулируемом перекрестке улицы Генерала Ковалева с Бульваром Молодежи. Девушка получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте аварии до приезда скорой.

Жители микрорайона, обсуждая произошедшее в социальных сетях, отмечают, что Алроса давно имеет репутацию не самого безопасного в транспортном отношении района. Они отмечают недостаточное количество пешеходных переходов, а также — чрезмерную экономность властей в вопросах освещения района.

ИА «Орелград»