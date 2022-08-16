После смертельного ДТП в Зареченском микрорайоне Орла станет светлее

Многочисленные жалобы жильцов были услышаны только после гибели 23-летней девушки.
В микрорайоне Зареченский после смертельного ДТП будет установлено уличное освещение. Об этом свидетельствуют данные с сайта Госзакупок.
Работы на перекрестке улицы Генерала Ковалева и Бульвара молодежи будут выполнены компанией «Энергоконтроль». Их стоимость составляет 1,7 миллион рублей.
Ранее «Орелград» сообщал о трагедии, которая произошла на этом месте 19 июля. Тогда 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 21074 насмерть сбил 23-летнюю девушку.
При этом, по мнению местных жителей причиной аварии стали проблемы освещенностью микрорайона.
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ИА «Орелград»