После смертельного ДТП в Зареченском микрорайоне Орла станет светлее

16.8.2022 | 16:56 Новости, Происшествия

Многочисленные жалобы жильцов были услышаны только после гибели 23-летней девушки.

В микрорайоне Зареченский после смертельного ДТП будет установлено уличное освещение. Об этом свидетельствуют данные с сайта Госзакупок.

Работы на перекрестке улицы Генерала Ковалева и Бульвара молодежи будут выполнены компанией «Энергоконтроль». Их стоимость составляет 1,7 миллион рублей.

Ранее «Орелград» сообщал о трагедии, которая произошла на этом месте 19 июля. Тогда 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 21074 насмерть сбил 23-летнюю девушку.

При этом, по мнению местных жителей причиной аварии стали проблемы освещенностью микрорайона.

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ИА «Орелград»

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